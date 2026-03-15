Taiwán detecta 26 aeronaves militares chinas, 16 de ellas cruzan línea media del Estrecho

Según el parte diario difundido por la cartera castrense, las incursiones se produjeron entre las 06:00 del viernes (22:00 GMT del jueves) y las 06:00 del sábado (22:00 GMT del viernes). Durante ese periodo también se detectó la presencia de siete buques de guerra chinos en aguas cercanas a la isla.

Del total de aeronaves registradas, 16 atravesaron la línea media del Estrecho, una frontera no oficial que durante décadas funcionó como línea de separación tácita entre ambos lados, y penetraron en áreas del norte, centro y suroeste de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa.

Ante estos movimientos, las Fuerzas Armadas de Taiwán desplegaron aviones de combate, buques de la Armada y sistemas de misiles terrestres para seguir la situación y responder en caso necesario, indicó el ministerio.

Esta es la mayor cifra de aeronaves chinas detectada por Taiwán desde el pasado 25 de febrero, cuando el Ministerio de Defensa taiwanés informó de la presencia de 30 aparatos en lo que Pekín describió entonces como una "patrulla conjunta de preparación para el combate".

Entre finales de febrero y comienzos de marzo, Taiwán había registrado una actividad aérea china mucho menor de lo habitual, con varios días sin incursiones reportadas.

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China considera a Taiwán como una provincia propia cuya soberanía no ha sido reconocida, mientras que el Gobierno taiwanés sostiene que la isla es un territorio autónomo con su propio sistema político y militar.

En los últimos años, Pekín ha incrementado la presión militar en torno a Taiwán mediante el envío casi diario de aeronaves y buques de guerra a las inmediaciones de la isla, una estrategia que Taipéi denuncia como parte de una campaña de intimidación destinada a desgastar a sus fuerzas armadas y reforzar sus reclamaciones territoriales.