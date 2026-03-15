Trump afirma estar "en contacto" con Irán pero no cree que estén preparados para acuerdo

Trump afirmó además que está conversando con varios países sobre la formación de una coalición que patrulle el estrecho de Ormuz, en línea con la petición que ha hecho este fin de semana, a través de Truth Social y en declaraciones a medios, de colaboración a los países aliados.

Sin embargo, en conversaciones con periodistas en el avión presidencial de vuelta de Mar-a-Lago a Washington este domingo, no quiso especificar con qué países ha mantenido conversaciones para crear esta coalición internacional.

El mandatario señaló que la operación "comenzaría de inmediato" una vez formada la coalición.

"Realmente estoy exigiendo que estos países intervengan y se hagan cargo de su propio territorio, porque, en efecto, es su propio territorio. Es el lugar de donde obtienen su propia energía", afirmó, ya que como ha insistido este fin de semana, tanto Europa como China dependen del petróleo del Golfo.

Precisamente sobre China, consideró que es "un caso de estudio interesante", cuando se le preguntó si Pekín estaba involucrado en la coalición, aunque no confirmó su participación.

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Sobre si está listo para declarar la victoria en Irán, afirmó: "no, no voy a hacerlo. No hay motivo para ello. Simplemente digo que están diezmados... si nos marcháramos ahora mismo, les tomaría diez años o más reconstruirse; aun así, no voy a declararlo".