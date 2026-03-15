Unos 5.000 manifestantes proiraníes se congregan en Londres con gran presencia policial

A orillas del río Támesis, en el Albert Embankment, los asistentes a la marcha (unos 5.000, según indicaron a EFE fuentes policiales) organizada por la Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC, en inglés) portaron pancartas con la cara del fallecido ayatolá iraní Alí Jameneí; de su hijo y nuevo líder supremo de la república islámica, Mojtaba Jameneí, junto a la frase: "Elige el lado bueno de la historia".

Justo al otro lado del río, y divididos por un enorme cordón policial de agentes, camiones y hasta barcos, tuvo lugar al mismo tiempo la contraprotesta organizada por el grupo proisraelí Stop The Hate, de apenas un centenar de personas, donde podían leerse carteles como "Hamás terrorista", junto a banderas de Israel, Estados Unidos o las imperiales de Irán, con el león en el centro.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) cerró el tráfico uno de los puentes aledaños para evitar el choque de ambas concentraciones, que transcurrieron con relativa normalidad y tan solo se efectuaron tres arrestos: uno por "mostrar apoyo a una organización prohibida, otra por conducción temeraria y otra por comportamiento amenazante y abusivo", indicaron las autoridades en X.

A la llegada al lugar de encuentro, los agentes revisaron casi de manera individual a cada manifestante y EFE pudo constatar en el lugar como uno de los manifestantes fue interrogado por portar un cartel en el que se podía leer la palabra "Hizbulá", la milicia chií libanesa, considerado como una organización terrorista en el Reino Unido.

Entre los manifestantes abundaban las kufiyas y las banderas palestinas, mezcladas con enseñas de la república islámica, del Líbano u otras con la cara del presidente estadounidense, Donald Trump, junto a la frase: "Se busca por asesinato".

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A la cabeza del acto, una frase define al día de Al-Quds (o día de Jerusalén) como un "día universal para apoyar a los oprimidos contra el opresor" a los pies de un escenario por el que se entonaron versos del Corán y fueron tomando la palabra diversas personalidades.

"Esta marcha ha tenido lugar durante 40 años consecutivos y este es el primer año que han decidido cancelarla. Están muy preocupados, tienen miedo porque el mundo se ha puesto en contra del sionismo y han visto lo que han hecho en Gaza", dijo el escritor y expolítico laborista George Galloway.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, prohibió esta semana la marcha de Al-Quds a petición de la Met Police, que advirtió del riesgo de "graves disturbios públicos", después de que sus organizadores expresasen públicamente su apoyo al difunto líder iraní, asesinado al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Uno de los manifestantes, el joven Sayed Ahmed Alwadaei, es oriundo de Baréin pero lleva en su mano una imagen del nuevo líder iraní, Mojtaba Jameneí, pues asegura que el ayatolá "es el líder de todos los musulmanes y del movimiento islámico".

Según dijo a EFE, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán solo consigue que "cada vez más personas se levanten y se manifiesten" y deja claro que, tanto Trump como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "son las peores personas de este mundo".