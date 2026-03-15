Zelenski denuncia que Rusia atacó con 1.770 drones y 1.530 bombas guiadas en última semana

"Sólo esta semana, Rusia ha lanzado 1.770 drones de ataque, más de 1.530 bombas guiadas y 86 misiles, incluidos más de 20 misiles balísticos, contra Ucrania", indicó Zelenski en su cuenta de Telegram, en un mensaje que acompañó de imágenes de la destrucción causada por los bombardeos rusos.

"Cada uno de esos miles contienen al menos 60 componentes extranjeros, que son proveídos a Rusia en violación de las sanciones. Los esquemas que hacen posible esas entregas son conocidos y deben ser eliminados", abundó el jefe de Estado ucraniano.

Zelenski también instó a impedir la capacidad rusa de fabricar misiles en sus factorías si "el mundo no puede negar el espacio aéreo a los misiles balísticos en Europea en Oriente Medio".