Zelenski rechaza la condición de reparar el Druzhba para recibir el crédito de la UE

"Le dije a nuestros amigos en Europa, esto se llama chantaje. La decisión sobre los 90.000 millones de euros fue adoptada por todos los 27 miembros", señaló Zelenski en un encuentro con periodistas, según recogió la agencia ucraniana 'Ukrinform'.

"Esa es la decisión que ya se ha adoptado y debe ser implementada, porque las decisiones comunes de Europa deben ser implementadas", abundó el presidente ucraniano al hablar de la reparación del Druzhba, algo que exige Hungría para no vetar el crédito europeo acordado por los 27 en diciembre.

"Hablamos, por ejemplo, con Emmanuel (Macron), y me dijo: "¿Qué piensas en general sobre las reparaciones y el tiempo que llevará?'", contó Zelenski, que mencionó así al jefe de Estado francés.

"Le dije: pongámonos de acuerdo en que las reparaciones son un tema secundario. El primer tema es: ¿debemos todos decidir el iniciar la exportación de petróleo ruso?", abundó Zelenski, que realizó una visita el viernes al presidente francés en París.

"Para mí es difícil, porque los líderes quieren evitar este paso. Es un error", comentó en alusión a los líderes de la UE.

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El oleoducto Druzhba resultó dañado por un ataque ruso contra Ucrania el pasado 27 de enero.

El oleoducto, por el que Hungría recibe petróleo desde Rusia, dejó de funcionar tras ese ataque y Budapest exige a Kiev que vuelva a ponerlo en funcionamiento para reanudar los suministros.

Orbán ha vetado la emisión de la deuda necesaria para financiar el crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania aprobado por la UE en diciembre y afirma que no cambiará su postura hasta que Kiev restablezca el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría.