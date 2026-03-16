Al menos 24 muertos en combates entre un grupo rebelde y el Ejército en el sur de Chad

"Fue una operación militar para neutralizar una posición rebelde. Los combates dejaron 24 muertos, entre ellos 17 miembros del MPRD y siete de nuestras fuerzas. Son bandidos y no permitiremos que siembren el caos", declaró a EFE el coronel Moursal Nassour, comandante de la operación militar en la zona.

Las tensiones en la región se han intensificado durante más de tres meses, tiempo durante el cual ambos bandos han protagonizado escaramuzas constantes tras el fracaso de las negociaciones destinadas a persuadir al MPRD de que depusiera las armas.

Este es el cuarto enfrentamiento importante en lo que va de año, siendo el más grave un combate que duró tres días entre el 13 y el 15 de enero pasado que se saldó con 69 rebeldes y ocho soldados muertos en el departamento de Korbol, dentro de Moyen Chari.

La provincia está a unos 60 kilómetros de la frontera con la República Centroafricana (RCA), en una zona fronteriza que se extiende por miles de kilómetros, lo que le permite al MPRD retroceder al país vecino para evadir ofensivas del Ejército chadiano.

En Chad operan alrededor de una veintena de grupos rebeldes que aseguran combatir contra las autoridades desde abril de 2021, cuando el entonces presidente, Idriss Déby, quien gobernaba el país desde 1991, murió durante enfrentamientos con el grupo rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT).

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Tras su muerte, tomó el poder su hijo, el general Mahamat Idriss Déby Itno, quien anuló la Constitución y disolvió el Gobierno y el Parlamento, encabezando un periodo de transición.

Después de casi tres años de transición, Chad celebró elecciones presidenciales el 6 de mayo de 2024, en las que Déby Itno obtuvo el 61 % de los votos, según la Agencia Nacional de Gestión Electoral chadiana (ANGE).