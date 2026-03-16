Mundo
16 de marzo de 2026 - 12:50

Alto responsable iraní dice que el apoyo de países musulmanes a EE.UU. contradice al islam

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Redacción internacional, 16 mar (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, cuestionó este lunes a los Gobiernos de países musulmanes por no respaldar a Teherán en la guerra actual, en una postura que ve contraria al islam, y subrayó que EE. UU. e Israel están en un "aprieto estratégico".

Por EFE

El alto responsable iraní lanzó un mensaje en seis puntos desde su cuenta de X, dirigido a los musulmanes del mundo y sus Gobiernos, donde lamentó que ningún Estado de mayoría musulmana haya respaldado a Teherán, salvo "casos raros".

"¿No contradice la postura de algunos Gobiernos islámicos las palabras del Profeta (Mahoma): 'Quien oiga a un hombre que clama '¡Oh musulmanes!' y no le responda, no es musulmán'?", se preguntó, reprochando a países de la misma fe que vean a Irán como enemigo por atacar intereses estadounidenses e israelíes en sus territorios.

"¿Se exige a Irán que se quede con las manos atadas mientras usan bases estadounidenses en vuestros países para agredirnos?", criticó, y subrayó que Teherán "os aconseja y no busca dominaros". Además, defendió la unidad musulmana para "garantizar seguridad, progreso e independencia".

Larijani resaltó que Irán resiste "al gran satán" y al "pequeño satán" (en mención a EE.UU. e Israel) tras el ataque del 28 de febrero que mató al líder supremo, Alí Jamenei, y varios mandos, lo que desató una "firme resistencia nacional e islámica" en su país que tiene al enemigo "sin salida".

"Hoy la confrontación es entre Estados Unidos e Israel por un lado, e Irán musulmana y las fuerzas de la resistencia por el otro. ¿De qué lado estáis vosotros?", se preguntó.

La mayoría de países musulmanes no condenaron los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán ni mostraron solidaridad con Teherán, pero sí censuraron a este cuando contraatacó objetivos en los países del golfo Pérsico.