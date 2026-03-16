Archivan la segunda denuncia contra el expolítico español Íñigo Errejón

El pasado viernes trascendió que la segunda mujer que denunció a Errejón -y quien solicitó ser testigo protegido en la causa- no acudió al juzgado para ratificar la denuncia, como le era requerido, al haber sufrido un ataque de pánico al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.

Esto abocaba el procedimiento al archivo, lo que tuvo lugar este lunes.

Se trataba de la segunda denuncia presentada contra el que fuera portavoz de Sumar -partido minoritario del gobierno-, después de la que interpuso en su momento la actriz Elisa Mouliaá.

En esta ocasión, la denunciante relataba que ella comenzó a contactarlo por redes sociales y que ambos quedaron un día de octubre de 2021 y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

Tras un par de encuentros, a ella le pareció que él era controlador, ya que, por ejemplo, quería saber dónde estaba, y descubrió que tenía pareja, a pesar de que se lo había negado.

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En un encuentro, la mujer de la denuncia ahora archivada aseguraba que mantuvieron un encuentro sexual y luego fueron a la casa de él. Tanto en el trayecto como ya en la vivienda, Errejón la habría obligado a mantener relaciones sexuales sin consentimiento, llegando a decirle: "Si gritas, será peor" o "Si te resistes, será peor".

En la primera denuncia, interpuesta por Mouliáa en 2024 por hechos ocurridos supuestamente el 8 de octubre de 2021, el juez del caso lo investigó y procesó, y recientemente abrió juicio oral contra él, que ha recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid.

Errejón, uno de los dirigentes más conocidos de la izquierda española de los últimos años, fue hasta 2024 portavoz del grupo parlamentario Sumar, el socio minoritario de la coalición que forma el Gobierno español.

Dimitió y dejó la política después de que se publicaran testimonios anónimos sobre comportamientos abusivos de un "político madrileño". El 25 de octubre de 2024 la actriz Elisa Mouliaá presentó la denuncia formal contra él por agresión sexual.