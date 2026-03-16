Bélgica quiere que la UE normalice relación con Rusia para tener "energía barata"

"Como no somos capaces de suponer una amenaza para (Vladímir) Putin enviando armas a Ucrania, y no podemos asfixiar económicamente a Moscú sin el apoyo de Estados Unidos, sólo queda un método: alcanzar un acuerdo", dijo el mandatario belga en una entrevista concedida en la víspera al diario belga 'L'Echo'.

"Es necesario rearmarse y remilitarizar las fronteras. Al mismo tiempo, debemos normalizar las relaciones con Rusia, y recuperar el acceso a la energía barata", añadió el líder nacionalista flamenco.

De Wever también aseguró que aunque otros líderes europeos han mostrado su acuerdo con esa postura, "ninguno se atreve a decirlo en voz alta".

A su juicio, "hay que poner fin al conflicto en interés de Europa, sin ser ingenuos con Putin”, añadió.

Estas palabras de De Wever llegan después de que Estados Unidos anunciara la relajación temporal del veto a adquirir petróleo ruso, medida que preocupa a la UE puesto que cree que va a beneficiar a Moscú en su guerra contra Ucrania.

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El primer ministro belga bloqueó a finales del año pasado una iniciativa respaldada por una mayoría insuficiente de estados miembros para utilizar activos soberanos rusos congelados en Bélgica con vistas a financiar un préstamo a Ucrania, un plan que ha sido sustituido por la emisión de deuda con ese fin por los Veintisiete, y que a su vez está vetando Hungría.

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, afirmó este lunes que la UE ya ha decidido "que no quiere importar energía rusa", al ser preguntado por los comentarios de De Wever a su llegada al Consejo de ministros de Energía de la UE.

El comisario dijo que es "extremadamente importante" que la UE siga en esa línea y advirtió que el bloque "no puede ayudar indirectamente a financiar la guerra ilegal rusa", ni debe volver a permitir que Putin pueda usar la energía como "arma" o herramienta de chantaje.

El propio ministro de Exteriores de De Wever, Maxime Prévot, también se desmarcó de las declaraciones del primer ministro belga, al señalar en la víspera que aunque el diálogo con Rusia es necesario, "eso no es lo mismo que la normalización". Se trata "de una distinción crucial", añadió.

Tanto De Wever como Prévot subrayaron que el apoyo de Bélgica a Ucrania se mantiene intacto.