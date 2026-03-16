Bruselas prepara un plan para registrar empresas en la UE en 48 horas y sin capital mínimo

Esta medida "facilitará significativamente, en particular para las empresas innovadoras, su creación, crecimiento y operación en el mercado único", afirmó la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en una carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en vísperas de la cumbre que celebran este jueves y viernes, con la competitividad como tema central.

Este nuevo marco jurídico permitiría a las empresas registrarse totalmente en línea, en un plazo de 48 horas, con un coste máximo de cien euros, y sin un mínimo de capital social exigido, según detalló la política alemana sobre una propuesta que el Ejecutivo comunitario prevé presentar el próximo miércoles.

"Al posibilitar una gobernanza corporativa totalmente digital, simplificar los trámites administrativos y facilitar instrumentos de financiación modernos y contratos estandarizados, EU Inc. reducirá drásticamente las cargas para las pymes y las empresas emergentes, liberando así el potencial emprendedor de Europa", escribió von der Leyen.

La idea de crear un régimen corporativo unificado, que evite que las empresas tengan que guiarse por cada uno de los 27 marcos nacionales en función de en qué países operen, fue planteada por el exprimer ministro italiano Enrico Letta en su informe sobre cómo potenciar la competitividad de la UE y la Comisión ha recogido el guante dentro de la batería de medidas en las que está trabajando con este fin.

El puzzle de legislaciones nacionales es una de las barreras con las que se encuentran las empresas, en particular aquellas más pequeñas, a la hora de ganar tamaño y operar internacionalmente dentro del bloque.

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A falta de conocer la letra pequeña, la propuesta ha suscitado dudas entre los sindicatos europeos, que temen que el nuevo marco sea utilizado por las empresas para esquivar la legislación laboral y de seguridad social de los Estados miembros donde operan al permitirles aplicar normas más laxas, según ha advertido la Confederación Europea de Sindicatos.

El Parlamento Europeo, en un informe aprobado por iniciativa propia, ha instado a que este nuevo régimen sea voluntario y concierna sobre todo a las normas corporativas, sin que afecte a la aplicación de las normas laborales y sociales tanto de los Estados miembros como de la Unión.

Asimismo llama a que las sociedades registradas bajo este régimen, que sugieren bautizar S.EU (Compañía Europea Unificada), estén sujetas a las mismas normas de insolvencia que el resto y no puedan desviarse de las reglas que prevén un trato preferencial para los trabajadores en los procesos de liquidación.

Von der Leyen sugirió en febrero que el nuevo régimen permitiría una "rápida liquidación" en caso de que una empresa fracase.