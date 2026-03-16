Canarias, Azores y Guayana piden mantener apoyo específico europeo a las ultraperiféricas

Su reclamación tuvo lugar en la inauguración en la isla española de Tenerife de una jornada de debate sobre la situación en la que deja al sector primario de las RUP la nueva financiación de la UE.

El presidente del archipiélago de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su preocupación por los criterios planteados para ese nuevo marco y por la posibilidad de que, en aras de una "falsa simplificación administrativa", se rompa la interlocución directa con la UE y se canalice solo a través de los Estados miembros.

Canarias cuenta con un encaje específico como región ultraperiférica recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite modular la aplicación del derecho europeo en territorios con condiciones singulares como el alejamiento, la fragmentación territorial o las limitaciones estructurales.

Clavijo manifestó también su inquietud por la posibilidad de que planes como el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) y los fondos de cohesión y desarrollo para estas regiones puedan verse perjudicados. Si esto ocurre, en su opinión, el daño podría suponer "el retroceso de 20, 30 o 40 años" en los estándares de calidad de vida.

Asimismo, pidió a España, Portugal y Francia firmeza en la defensa de las regiones ultraperiféricas en el Consejo Europeo, donde debe definirse y aprobarse el marco financiero.

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El presidente del Gobierno de Azores, José Manuel Bolieiro, subrayó que las regiones ultraperiféricas mantienen una posición "unánime" al respecto y consideró que no es "inteligente reformar la Unión Europea eliminando lo que ha funcionado bien".

Asimismo, defendió que las RUP aportan dimensión oceánica y valor estratégico a la UE y pidió al Consejo Europeo garantizar el cumplimiento del artículo 349 y el refuerzo financiero del POSEI, especialmente en materia de agricultura y pesca.

El presidente de Guayana Francesa, Gabriel Serville, afirmó a su vez que el debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) no es solo una discusión presupuestaria para su territorio, sino "una línea de supervivencia" para la población de su región, en la que, según indicó, uno de cada dos habitantes vive bajo el umbral de la pobreza.

La Comisión Europea presentó en julio de 2025 su propuesta para un MFP, cuyo presupuesto asciende a casi dos billones de euros, y señaló entonces que dotará a Europa de un presupuesto de inversión a largo plazo "a la altura de sus aspiraciones", como forjar una economía independiente.