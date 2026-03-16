Cazas polacos interceptaron un avión de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico

"Los cazas polacos interceptaron un avión Il-20M ruso", indicó en su perfil de la red social X el mando operativo, que describió cómo la aeronave de la Federación de Rusia no tenía plan de vuelo y llevaba apagado el transpondedor.

"La aeronave no violó el espacio aéreo polaco", precisó el mensaje castrense sobre el Il-20, que pudo ser "identificado visualmente" y "escoltado fuera del área de responsabilidad".

La intervención militar polaca la llevaron a cabo dos aviones modelo MiG-29 de la Fuerza Aérea de Polonia.

"Gracias a la alta preparación de las fuerzas de guardia, la experiencia de los pilotos y el buen funcionamiento del sistema de defensa aérea, la misión se llevó a cabo de forma rápida, profesional y segura", señaló el mensaje de Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia.