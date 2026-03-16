Cinco policías y un civil muertos en un ataque armado en el sur de Irán

Los atacantes, calificados de "terroristas" por la agencia estatal, abrieron fuego contra el vehículo policial y mataron al instante a las seis víctimas, incluido el transeúnte que se encontraba en el lugar.
Las fuerzas de seguridad lanzaron de inmediato una operación de persecución y registro en la zona para dar con los responsables del atentado.
En la sureña región de Sistán y Baluchistán, de mayoría suní, grupos de esa rama del islam contrarios al Gobierno chií de Teherán llevan a cabo ataques regularmente contra las fuerzas de seguridad de la República Islámica.