Commerzbank se dispara en bolsa más del 8,5 % después de la opa de UniCredit

Las acciones de Commerzbank subieron un 8,6 %, hasta 32,14 euros, al cierre de la negociación de la Bolsa de Fráncfort.

UniCredit es el mayor accionista de Commerzbank con una participación directa del 26 % e instrumentos financieros que le dan el control de hasta el 29,9 %, pero dijo que no quiere el control.

Si su participación supera el 30 %, UniCredit está obligado a lanzar una opa.

UniCredit espera un canje de acciones de 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que corresponde a un precio de 30,8 euros por acción de Commerzbank, o una prima del 4 % con respecto al precio de cierre del 13 de marzo de 2026.

Con este paso UniCredit quiere negociar las próximas semanas con el Commerzbank y el Gobierno alemán, que en el pasado se han opuesto a una adquisición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, dijo este lunes que el canje de acciones de la opa del banco italiano UniCredit no supone una prima para los accionistas del banco alemán.

Orlopp consideró en un comunicado que su prioridad "es crear valor sostenible" para los accionistas y todas las partes interesadas.

"Estamos convencidos de la fortaleza y el potencial de nuestra estrategia, que se centra en la independencia y el crecimiento rentable", añadió la consejera delegada de Commerzbank.

"Este movimiento no ha sido coordinado con nosotros. El ratio de canje esperado en el anuncio no incluye de hecho una prima para nuestros accionistas", según Orlopp.

La relación de canje de la oferta será determinada en los próximos días por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), que no quiso comentar el caso por motivos de confidencialidad.

La BaFin dispone de un plazo de 10 días laborables prorrogable por otros cinco para decidir sobre la publicación de la oferta, mientras que posteriormente los accionistas de Commerzbank contarían con un periodo de entre cuatro y 10 semanas para decidir si la aceptan.

UniCredit tampoco ha dicho cómo quiere que la transacción genere valor, algo necesario para empezar a negociar, según Commerbank.

La junta directiva y el consejo de supervisión de Commerzbank examinarán cuidadosamente la oferta de adquisición voluntaria de UniCredit una vez que sea publicada y actuarán en el mejor de los intereses del banco alemán, sus accionistas, empleados y clientes.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo en una rueda de prensa que se trata, de momento, de una cuestión de los dos bancos implicados, pero que la opinión del Gobierno es clara: "queremos mantener la independencia de Commerzbank".

Horas antes el portavoz del Ministerio de Finanzas Maximilian Kall había recalcado que una adquisición hostil del Commerzbank por UniCredit sería "inaceptable", dada su importancia sistémica, aunque señaló que corresponderá al segundo mayor banco privado de Alemania decidir sobre su futuro.

Commerzbank recompra desde hace tiempo acciones propias para mejorar su retribución a sus accionistas y evitar que vendan sus acciones a UniCredit.

Con la oferta UniCredit quiere evitar tener que vender acciones constantemente en bolsa para poder mantener esa participación por debajo del 30 %.

Las autoridades alemanas de defensa de la competencia Bundeskartellamt autorizaron en abril pasado a UniCredit la adquisición del 29,9 % del capital de Commerzbank.

Hasta una "adquisición de control" -lo que podría darse si se adquieren participaciones superiores al 50 % o si se obtiene una mayoría en el derecho de voto-, no haría falta una nueva notificación, dijo a EFE la Oficina de Defensa de la Competencia.

Sin embargo, en ese caso la operación se tendría que notificar ante la Comisión Europea (CE) al cumplir el supuesto de concentración según el Reglamento europeo de concentraciones.