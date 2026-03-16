Concluye en Siberia un festival de cine emergente con premios a España, la India e Italia

"Llevo muchos años pensando cómo es posible: fuego en Siberia, en una ciudad de la que jamás había oído hablar antes... pero finalmente una vez vinimos a dar un concierto aquí. Después de que dimos el concierto, comprendí cómo eso era posible, ese espíritu del fuego", dijo el cineasta serbio, en las palabras de clausura del evento, en medio de una ovación cerrada del público presente.

Kusturica señaló que "es importante decir esto ahora, en momentos en que todos en el mundo conocen el precio del petróleo, pero no reconocen determinados valores humanos universales. Desatan guerras y consideran que la cultura y el cine de todos los países debe quedarse en sus bolsillos, en pantallas de móviles u ordenadores".

"Pero sería un delito que lo permitiésemos. La defensa de la cultura es la defensa de nuestra vida", aseveró.

La clausura del festival comenzó con la tradicional alfombra roja por la que desfilaron participantes e invitados, y continuó con una colorida gala de más de dos horas.

El principal premio del festival, el Taiga de oro, fue otorgado al largometraje español 'Sorda', de la realizadora Eva Libertad, mientras que el Taiga de plata y el Taiga de bronce fueron otorgados a 'Shape of Momo', de la india Tribeny Rai, y 'La moneda', del italiano Emiliano Dante.

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Aunque Eva Libertad no estuvo presente en la ceremonia, el premio fue recogido por el actor malagueño Angelino Gamaza, quien agradeció "de una forma muy señalada la sensibilidad del jurado hacia un colectivo a veces olvidado al que se necesita, ahora más que nunca, dar voz".

El filme español, que relata la historia de una mujer sorda que afronta los temores de la maternidad en un mundo en el que no logra encajar a plenitud, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2025 y ha recaudado varios premios y nominaciones.

Entre ellos destacan el Premio Pantalla Abierta del público del 54 Festival de Cine de Alcalá de Henares en 2025, la nominación a los Premios Feroz 2026, el Premio Sant Jordi de Cinematografía Mejor ópera prima 2026, y siete nominaciones a los Premios Goya 2026.

El festival Espíritu del fuego fue fundado en 2002 por el cineasta ruso Serguéi Soloviov -conocido por filmes icónicos de la Perestroika como la trilogía de 'Assa'-, y desde 2023 cuenta con la dirección del Kusturica.

El jurado estuvo compuesto por el escritor y crítico español Jaime Noguera, el director serbio Goran Radovanovic, el reconocido guionista chino Lu Wei, la actriz camerunesa Ndamo Damarise y la productora rusa Yuliana Slaschova.

Noguera Martín, director del Festival Internacional de Cortometraje y Cine Alternativo de Benalmádena (1998-2011) y creador del Festival de Cine Ruso de Marbella, ha destacado por sus críticas cinematográficas y guiones de filmes como 'Miro Miró' y el multipremiado cortometraje '1951', entre otros.

En la presente edición, Espíritu del Fuego tuvo como leitmotiv 'Los niños en el cine', centrándose en la importancia de las obras dedicadas a la infancia y la familia, una prioridad marcada por las autoridades rusas en el marco de una amplia campaña dirigida a revertir la grave crisis demográfica que sufre Rusia.

Además de los concursos principales, que también incluyen las categorías de Debut de cortometraje, Filme en proceso y Tu cine, el festival celebró sesiones de debate con creadores y especialistas, y talleres de creación y producción cinematográfica.