Disidencia de FARC dice que proceso de paz está en estado crítico por muerte de negociador

Así lo señaló la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que manifestó en un comunicado que supuestas fuerzas especiales del Ejército atacaron en la noche del domingo a Alexander Rincón, alias Machaco, uno de los negociadores de paz de ese grupo, en el municipio de Tumaco, fronterizo con Ecuador.

"Ante este nuevo ataque a la mesa de paz por parte de fuerzas oscurantistas enquistadas y bajo un manto de impunidad, declaramos el proceso en estado crítico", precisó este grupo armado.

Al respecto, el Ministerio de Defensa señaló que "es falso que la Fuerza Pública haya desarrollado operaciones en la zona, en la fecha señalada", contra ese grupo armado.

"El sector Defensa y la Fuerza Pública reafirman su respaldo a la paz como política de Estado, eje de convivencia, protección ambiental y garantía de derechos", agregó esa cartera en un mensaje publicado en X.

La CNEB reúne a los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico que, ante la decisión de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, de abandonar las negociaciones de paz, se separaron de ese grupo.

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Justamente a los Comandos de Frontera se les atribuyó el pasado 9 de mayo un ataque que dejó doce muertos, entre ellos once militares, y un herido en la Amazonía ecuatoriana, aunque ese grupo armado negó ser el autor de ese ataque.

Como parte de las negociaciones de paz con el Gobierno fueron destruidas en octubre pasado 3,8 toneladas de material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el departamento de Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador.

Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.