Dos muertos tras volcar dos barcos durante una excursión escolar en el sur de Japón

Los fallecidos, que ya han sido identificados, son una estudiante de 17 años del Instituto Internacional Doshisha de Kioto y el capitán de uno de los barcos, de unos 70 años, según explicó un portavoz de la Guardia Costera de la región.

Los navíos se encontraban cerca de la zona costera de Henoko, donde este lunes se emitió una alerta por fuerte oleaje, cuando volcaron con más de una veintena de estudiantes del Instituto Doshisha a bordo.

En total, 21 personas fueron rescatadas. Además de los fallecidos, dos personas más fueron trasladadas al hospital, aunque por el momento se desconoce su estado.

Según datos del Observatorio Meteorológico de Okinawa, la región principal de la isla ya emitió una alerta por fuerte oleaje para la zona desde mediados de la semana pasada.

Los alumnos estaban haciendo un viaje de estudios para conocer mejor los problemas de las bases militares estadounidenses en la prefectura, que cuenta con una gran presencia de ellas, recoge la cadena pública japonesa NHK.