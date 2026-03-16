Ecuador lanza plan para reducir generación de residuos plásticos en al menos 19 % al 2040

El Plan Nacional de Reducción de Residuos Plásticos (PNRRP) se trata de una hoja de ruta que articula al Estado, gobiernos locales, sector privado y sociedad civil, y establece las acciones estratégicas para reducir la contaminación por residuos plásticos y avanzar hacia una economía circular en el país.

Además el plan orienta las políticas públicas para prevenir, reducir, rediseñar, reciclar y gestionar de forma más responsable los plásticos, para alcanzar "al menos una reducción del 19 % en la generación de residuos plásticos, equivalente a 119 mil toneladas para el año 2040, en comparación con los niveles de 2026", indicó.

En este camino, el principal desafío está en la reducción de residuos de envases, empaques y embalajes, que representan la mayor parte de los plásticos que circulan en el mercado, señaló el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

El Plan de Acción concentra cinco ejes estratégicos: reducir la generación de residuos plásticos desde el origen; fortalecer la gestión adecuada de los residuos en todo el país e impulsar el reciclaje inclusivo, reconociendo el trabajo de los recicladores de base y promoviendo una transición justa.

También, prevenir la contaminación por plásticos en zonas marino-costeras, Galápagos, áreas protegidas y territorios de conservación; y fortalecer la investigación y la información, para contar con mejores datos que orienten las decisiones del país.

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El MAE lideró la formulación de este instrumento, con la articulación técnica del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Ecuador) y la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos (NPAP Ecuador), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el programa multisectorial Global Partnership on Plastic Pollution and Marine Litter (GPML).

La línea base nacional levantada en 2022 por la NPAP-Ecuador calcula una generación de 627.000 toneladas de residuos plásticos al año.

Los estudios indican que el problema de la contaminación por plásticos en Ecuador se concentra principalmente en el sector de envases, empaques y embalajes, el cual representa más del 80 % de los plásticos puestos en el mercado y que, además, son principalmente de un solo uso.

El plan también orienta medidas prioritarias hacia tres resinas (polietileno (PE), polipropileno (PP) y PET), las cuales concentran cerca del 85 % del volumen total.

El Gobierno de Daniel Noboa propone fortalecer la trazabilidad y la transparencia de la información mediante un sistema de datos que permita monitorear la vida útil del plástico, desde que se coloca en el mercado hasta su disposición final.