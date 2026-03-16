EE.UU. y China inician su segundo día de conversaciones comerciales en París

En el diálogo de esta segunda jornada no participaron los que habían sido los jefes de las delegaciones el domingo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Un síntoma de que las negociaciones han pasado a una dimensión más técnica tras los intercambios de alto nivel del primer día, en el que hubo encuentros en sesiones de mañana y tarde.

Ninguna de las dos delegaciones hizo públicamente valoraciones sobre la marcha de esta sexta ronda, que se celebra en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la capital francesa.

La idea es preparar un resultado que se pueda anunciar durante un posible viaje de Trump a Pekín, inicialmente programado del 31 de marzo al 3 de abril, aunque el presidente estadounidense ha amenazado con posponer esa visita si China no le ayuda a restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Los temas sobre la mesa son varios, e incluyen en particular formas para rebajar las tensiones comerciales por la guerra arancelaria desatada por Trump tras su llegada a la Casa Blanca a en enero de 2025.

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Se trataría, entre otras cosas, de establecer mecanismos para la gestión del comercio y de la inversión entre los dos países. La voluntad de Estados Unidos, que tiene un enorme déficit comercial con el gigante asiático, es que China le compre más productos, por ejemplo agrícolas, pero también aviones.

Para Washington, una parte del interés en que estas discusiones salgan adelante reside en que espera tener acceso a elementos estratégicos para su industria de defensa como son las tierras raras, cuyo refino está casi totalmente acaparado por China.

La guerra contra Irán y la necesidades para mantener el esfuerzo bélico han añadido presión a Estados Unidos sobre esa cuestión.

Pero en paralelo, el conflicto también ha puesto presión a China, cuyo abastecimiento en petróleo y gas depende en una parte significativa de la producción del golfo Pérsico, que tiene que salir por el estrecho de Ormuz, en la práctica casi bloqueado por Irán.