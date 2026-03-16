Ejército argelino mata a cuatro traficantes y requisa 1,6 millones de dosis psicotrópicas

La institución detalló en un comunicado que, durante la operación, el Ejército también recuperó un fusil tipo Kalashnikov, cinco cargadores de munición y dos vehículos que transportaban "una gran cantidad de sustancias psicotrópicas".

Las autoridades afirmaron que la operación se enmarca en "los esfuerzos continuos" para segurar las fronteras de Argelia, un país con la superficie más extensa de África, y "combatir" el contrabando y el crimen organizado.

Asimismo, la cartera de Defensa aseguró que el procedimiento forma parte de las acciones de "alta calidad" realizadas "diariamente" en todo el país contra "delincuentes", para "frustrar" los intentos de atentar contra la seguridad de la juventud argelina.

En el marco de la lucha contra el consumo de drogas, en particular entre jóvenes, Argelia adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefaciente se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos.