El brent da un respiro y cierra la jornada justo por encima de los 100 dólares por barril

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, había cerrado el viernes en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en 103,14 dólares, su precio de liquidación más alto desde 2022, y en las primeras horas del lunes llegó a ponerse en 106,5 dólares.

Sin embargo, al cierre había perdido 2,93 dólares por barril, y ello pese a que las noticias que llegan desde Irán todavía no permiten atisbar el fin de la guerra ni el desbloqueo cercano del estratégico estrecho de Ormuz.

La presión de Trump sobre sus aliados para formar una coalición que escolte a los cargueros en su travesía por Ormuz no ha cosechado ningún apoyo concreto, pero sí ha tenido otros inesperados efectos colaterales que podrían acabar afectando al precio del crudo.

Así, el primer ministro belga Bart De Wever sugirió que la Unión Europea "normalice" sus relaciones con Rusia para lograr el objetivo de abaratar el crudo, facilitando la compra de petróleo ruso.

"Debemos normalizar las relaciones con Rusia y volver a tener acceso a energía barata. Es sentido común -dijo en una entrevista con el diario L'Echo- En privado, los líderes europeos están de acuerdo conmigo, pero ninguno se atreve a decirlo en voz alta", aseveró, introduciendo así dudas sobre el frente hasta ahora sólido dentro de la UE de vetar el petróleo ruso.

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También hoy, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo estar dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario", tras la decisión anunciada el miércoles pasado de poner en el mercado 400 millones de barriles para paliar el impacto de la guerra en Irán, afirmó este lunes su director, Fatih Birol.

El director de la AIE declaró que pese a la liberación récord decidida la pasada semana las reservas siguen siendo amplias. "Incluso después de esta operación, quedarán más de 1.400 millones de barriles en reservas de emergencia, lo que significa que podemos actuar de nuevo si fuera necesario", mantuvo.