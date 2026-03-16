El CAC-40 recupera un 0,31 % entre un cierto regreso de la confianza

Después de tres sesiones consecutivas de caída, en una jornada de actividad media en que se negociaron títulos por valor de 3.670 millones de euros, el CAC-40 terminó en 7.935,97 puntos.

En una semana el mercado francés ha perdido un 0,72 % y en el último mes un 4,52 %. Desde el 1 de enero, el retroceso acumulado es del 2,62 %.

Los operadores tuvieron fijada su atención en la evolución del barril de petróleo, que dio signos de contener las subidas de las últimas jornadas ante las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de formar una coalición para restablecer el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, si bien de momento no ha recibido ofertas de colaboración.

Por lo que se refiere a los valores, los mayores ascensos del selectivo fueron el fabricante de microchips STMicroelectronics (2,67 %), la inmobiliaria Unibail Rodamco Westfield (2,58 %), el banco Société Générale (1,37 %) y la sociedad de lácteos y agua embotellada Danone (1,28 %).

En el otro extremo, el grupo de servicios informáticos para las empresas Capgemini sufrió el mayor descalabro del CAC-40 (-2,55 %), seguido de la sociedad de certificación Bureau Veritas (-1,77 %), la compañía de sistemas de electrónica para equipos de defensa y aeronáuticos Thales (-1,58 %) y la empresa de bebidas y licores Pernod Ricard (-1,34 %).