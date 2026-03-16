El canciller chino mantiene reuniones centradas en defensa y seguridad en visita a Vietnam

En el encuentro, llamado "3+3" por la participación de los ministros de Exteriores, Defensa y Seguridad de los dos países -Wang Yi, Dong Jun y Wang Xiaohong, respectivamente, por el lado de China, y Le Hoai Trung, Phan Van Giang y Luong Tam Quang por la de Vietnam-, ambas partes reafirmaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad "en medio de cambios rápidos y complejos en el panorama regional y mundial".

Así lo recogió la Agencia de Noticias de Vietnam, que añadió que Pekín y Hanói subrayaron la necesidad de colaborar con la comunidad internacional en materia de seguridad y desarrollo, "de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Los ministros vietnamitas afirmaron que China sigue siendo una "prioridad absoluta" en la política exterior del país del Sudeste Asiático y propusieron a sus pares fortalecer "aún más" la cooperación en defensa y seguridad pública, según el mismo medio.

Hanói, además, destacó la importancia de "gestionar adecuadamente los asuntos marítimos", cuando uno de los principales escollos en sus relaciones bilaterales con el gigante asiático es el archipiélago Spratly.

Estas islas están situadas en el mar de China Meridional, cuyas aguas Pekín reclama prácticamente en su totalidad, lo cual choca con los postulados de países de la región como Vietnam, Filipinas, Malasia e Indonesia.

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La Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia del estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reveló el pasado agosto que imágenes satelitales muestran cómo Hanói ha ganado terreno al mar mediante trabajos de dragado y relleno de arena en ocho nuevo puntos de archipiélago Spratly.

Los trabajos expansionistas de Vietnam garantizan que podrá igualar o superar la escala de construcción de islas artificiales por parte de Pekín en el enclave, sostiene el CSIS.