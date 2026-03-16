El euro sube tras la caída del petróleo pese a escalada de la violencia en Oriente Medio

Fráncfort (Alemania), 16 mar (EFE).- El euro subió este lunes y superó de nuevo los 1,15 dólares tras la caída de los precios del petróleo, al inicio de una semana en la que varios bancos centrales grandes deciden sobre sus tipos de interés y pese a la aversión al riesgo tras la escalada de la violencia en Oriente Medio del fin de semana.