El Gobierno alemán insta a Israel a prescindir de una operación terrestre en Líbano

"Observamos esta parte de la zona de guerra con preocupación, porque vemos indicios de una mayor ofensiva terrestre israelí, que empeoraría considerablemente la ya tensa situación humanitaria en la región y contribuiría aún más a un aumento de desplazados", dijo en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Ejecutivo alemán, Strefan Kornelius.

"Por ello, instamos también a nuestros amigos israelíes a que no sigan por ese camino", agregó.

Kornelius reiteró la "gran preocupación" por la evolución de la situación en Líbano y subrayó la condena enérgica del Gobierno alemán por el hecho de que Hizbulá "haya vuelto a entrar del lado de Irán en combate contra Israel".

"Hizbulá debe poner fin a esta lucha contra Israel y deponer las armas", instó.

El portavoz agregó que el Gobierno alemán celebra que haya ahora esfuerzos por reanudar las conversaciones entre Israel y Líbano y "exhorta también a Israel a que no ataque objetivos civiles ni a la misión de la FPNUL", la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano.

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En tanto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó este lunes del inicio de una operación terrestre del Ejército israelí en el sur de Líbano, "para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país".