El Gobierno suizo destina 8,2 millones de euros en ayuda humanitaria a Líbano e Irán

La ayuda, a cargo de la agencia de cooperación y desarrollo del gobierno federal, incluye 6,5 millones de francos (7,1 millones de euros) para Líbano, aunque parte de esa asistencia también se dirigirá a la vecina Siria, país al que han cruzado en las últimas semanas unos 100.000 refugiados desde territorio libanés.

Esta ayuda se entregará a organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), así como organizaciones no gubernamentales libanesas e internacionales, indicó el Gobierno suizo en un comunicado.

Para Irán, donde "la situación humanitaria se ha deteriorado significativamente", las autoridades suizas han autorizado la entrega de un millón de francos (1,1 millones de euros) para responder al llamamiento de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

Al inicio del actual conflicto, la federación hizo un llamamiento de emergencia por valor de 40 millones de francos (44 millones de euros) a la comunidad internacional.