El Grupo Natura revierte pérdidas y gana 88 millones de dólares en 2025

Solo entre octubre y diciembre el fabricante de cosméticos tuvo ganancias por 186 millones de reales (35,6 millones de dólares) en sus operaciones continuadas, frente a las pérdidas por 227 millones de reales (43 millones de dólares) en el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el balance anual de resultados enviado al mercado, la compañía concluyó en 2025 un proceso de simplificación estratégica, con la venta de operaciones internacionales de Avon y la integración de Natura y Avon en México y Argentina.

Ese movimiento permitió optimizar la estructura del grupo y retomar la cotización de las acciones, aunque, según el balance, el entorno macroeconómico adverso en Brasil y la presión sobre el mercado de belleza limitaron el desempeño de ingresos, afectando directamente la rentabilidad.

A pesar de las dificultades, la empresa señaló que logró cumplir sus metas de expansión de rentabilidad recurrente y reducir los costos.

Los ingresos de la multinacional brasileña el año pasado sumaron 29.494 millones de reales (5.650 millones de dólares), un 5,6 % inferiores a los de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ya el Ebitda (resultado bruto de explotación) de Natura llegó a 2.216 millones de reales (424 millones de dólares) un avance del 19,8 % en el interanual.