El Hang Seng gana un 1,5 % gracias al impulso de los valores tecnológicos

El selectivo sumó 368,42 puntos, hasta los 25.834,02, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 1,67 %.

Los repuntes más destacados fueron los del primer fabricante de vehículos eléctricos del mundo, BYD (+7,8 %), y una de las últimas incorporaciones al referencial, el principal productor de baterías precisamente para ese tipo de automóviles, CATL (+7,89 %).

En la otra cara de la moneda figuraron valores del sector minero como Zijin Mining (-3,35 %) o CMOC (-2,28 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 264.450 millones de dólares de Hong Kong (33.769 millones de dólares, 29.508 millones de euros).