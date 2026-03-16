El Kospi surcoreano gana casi un 3 % a la apertura ante leve descenso del precio del crudo

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador crecía un 2,84 % o 157,37 puntos, hasta los 5.707,22 enteros. El Kospi se elevó un 1,14 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también aumentaba un 1,91 %, o 21,77 puntos, hasta las 1.160,06 unidades.

El crecimiento en la apertura del parqué surcoreano se produce después de que el barril de petróleo Brent registrara el lunes una bajada del 2,8 %, aunque se mantuvo encima de los 100 dólares por barril.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, subía alrededor del 4 % a la apertura, mientras su competidor, SK Hynix también se elevaba alrededor del 2 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor crecía por encima del 6 %, y su empresa hermana Kia saltaba más del 4 %.