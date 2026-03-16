El Kremlin no ve una pérdida de interés de Trump en solucionar conflicto de Ucrania

"A juzgar por sus declaraciones, el presidente Trump no ha perdido el interés. Es más, recomienda encarecidamente que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski llegue a un acuerdo", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Por otro lado, el Kremlin observa que Estados Unidos está actualmente ocupado con otras cuestiones.

"Las prioridades de los negociadores estadounidenses son diferentes ahora; tienen mucho trabajo por hacer en otros ámbitos, lo cual es bien sabido", recalcó.

A pesar de todo, Moscú, cuya actitud se ha caracterizado desde el inicio por dilatar los tiempos del proceso negociador, se muestra dispuesta a reanudar las conversaciones.

"Por parte rusa estamos abiertos a continuar el proceso de negociación; esperamos la próxima ronda de conversaciones, aunque lamentablemente aún no se han acordado la sede ni la fecha, pero creemos que será en un futuro próximo", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania se vieron interrumpidas por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que desencadenó una guerra en la región y el cierre del paso comercial que cruza el estrecho de Ormuz.

La última ronda trilateral tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra poco antes del inicio del conflicto en Irán.

A ella acudió de nuevo como jefe de delegación de la parte rusa Vladímir Medisnki, uno de los principales ideólogos del actual ultranacionalismo ruso que considera la tierra de Ucrania como parte de Rusia y quien se muestra inflexible en las demandas de Moscú para poner fin al conflicto armado, que entró hace menos de un mes en su quinto año.