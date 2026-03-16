El Líbano condena ataques a misión de la ONU y recuerda las nuevas medidas contra Hizbulá

En un comunicado, el departamento gubernamental calificó de "inaceptables" las acciones ocurridas el domingo contra los cascos azules y avisó de que este tipo de incidentes violan tanto las leyes internacionales como varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

"El ministerio también recuerda la decisión del Gabinete del 2 de marzo de 2026, que prohíbe las actividades militares y de seguridad de Hizbulá, y las considera ilegales", agrega la nota, al recordar que el movimiento también debe deponer las armas.

"Destacamos que la postura del Gobierno sobre este asunto es clara e inequívoca: ningún grupo armado que opere fuera del marco del Estado podrá hundir al Líbano en el caos al servicios de programas cuestionables", zanjó el departamento de Exteriores.

La FINUL denunció el domingo que sus tropas fueron objetivo de disparos en las localidades de Yater, Deir Kifa y Qallawiyah, en el sur del Líbano, y que en uno de los casos el fuego impactó a tan solo cinco metros de los cascos azules.

En los otros dos incidentes, el origen de los disparos se encontraba a entre 100 y 200 metros de las patrullas, según un comunicado de la misión internacional.

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Los cascos azules indicaron que los disparos fueron "probablemente" efectuados por actores armados no estatales, sin mencionar a ningún grupo en concreto, aunque todo ello se produce en medio de los enfrentamientos entre Israel y Hizbulá, presente en la región.

El pasado sábado, un soldado de la FINUL ya resultara herido leve después de que su posición fuera alcanzada por disparos no atribuidos, mientras que el 6 de marzo tres militares ghaneses sufrieron heridas en medio de fuego intenso en su base, donde también se desató un incendio.