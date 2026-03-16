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16 de marzo de 2026 - 15:15

El nuevo presidente de Portugal habla con Zelenski y desea que la paz llegue "muy pronto"

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Lisboa, 16 mar (EFE).- El nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, transmitió a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, su deseo de que la paz pueda alcanzarse "muy pronto", durante una conversación telefónica este lunes.

Por EFE

Según un comunicado de la Presidencia lusa, Seguro trasladó a Zelenski su "fuerte deseo" de que la paz sea "integral, justa y duradera" y que se base en el respeto a la Carta de la ONU, el derecho internacional y en la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

También expresó su apoyo a Ucrania en el proceso de adhesión a la Unión Europea (UE).

En su primer contacto telefónico oficial con Zelenski desde que tomó posesión el pasado 9 de marzo, Seguro manifestó "el apoyo continuo e inquebrantable" de su país y su pueblo a Ucrania, "teniendo en cuenta el sentimiento ampliamente mayoritario en Portugal de profunda admiración por la resiliencia y valor notable demostrados por el pueblo ucraniano".

Por su parte, Zelenski agradeció el respaldo luso y subrayó la importancia de que haya garantías de seguridad fuertes y que se pueda dar a Ucrania toda la ayuda posible, incluyendo para la reconstrucción, agrega la nota.

También alabó "las excelentes" relaciones bilaterales y la "calurosa" acogida de la gran comunidad ucraniana en Portugal.

Seguro, que fue secretario general del Partido Socialista portugués entre 2011 y 2014, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al líder de ultraderecha André Ventura y fue investido el pasado 9 de marzo, tras diez años del conservador Marcelo Rebelo de Sousa en la Jefatura de Estado lusa.