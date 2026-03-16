El PIB de Panamá creció un 4,4 % en 2025 impulsado por el Canal y el comercio

En concreto, el PIB a precios constantes de 2018 alcanzó los 84.752,9 millones de dólares, lo que representó un incremento de 3.533,3 millones de dólares en comparación con el año anterior, según la información oficial.

El sector transporte lideró el crecimiento al registrar un aumento del 14,5 %, "destacándose" el desempeño del Canal de Panamá, cuyos ingresos por peajes aumentaron un 22 %; así como el sector comercio que creció el 3,6 %; la construcción con el 2,7 %; y la intermediación financiera, que registró un incremento del 5,2 %.

Aunque "algunos sectores enfrentaron desafíos como la disminución del 1,7 % en las actividades agropecuarias y pesqueras"; una caída del 10,4% en "las reexportaciones" de la Zona Libre de Colón (la mayor del continente.)

Pese a ello, "el balance general muestra una economía que mantuvo su dinamismo, apoyada en áreas estratégicas como la logística, el comercio y los servicios", destaca el comunicado oficial.

Así, en términos nominales, el PIB se ubicó en 90.462,6 millones de dólares, lo que es equivalente a un crecimiento del 4,6 % con respecto al año anterior.

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El PIB de Panamá creció un 2,7 % en 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá creció un 4,07 % interanual en enero pasado impulsado por sectores como el transporte, el comercio y las finanzas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo también difundidos hoy.

La actividad económica acumuló un crecimiento del 4,33 % en 2025, con una tasa interanual a diciembre de ese año del 4,03 % impulsada por los sectores de transporte, el comercio y las finanzas.