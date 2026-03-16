El presidente de Bolivia anima a mirar al futuro tras palabras del Rey sobre la conquista

Paz, que se encuentra de visita oficial en Brasil, respondió a una pregunta de periodistas acerca de las palabras del Rey afirmando que "hay que valorar el pasado, sí", pero le interesa más enfocarse en "sacar la patria adelante" para que los bolivianos tengan un futuro.

"El análisis del pasado es parte de aquellas cosas que no se pueden repetir en el presente ni en el futuro, pero el futuro es de los bolivianos, somos los bolivianos quienes decidimos, y en este futuro tenemos que decidir sobre la base de nuestros objetivos como sociedad", dijo Paz.

Los objetivos de Bolivia como sociedad, subrayó Paz, "no pueden ser más que producir, crecer, salud, educación, una oportunidad para vivir dignamente" en el país.

El rey Felipe VI aseguró este lunes en Madrid, durante una visita no oficial a una exposición sobre México, que hubo "mucho abuso" en la conquista de América.

El monarca español aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos de la conquista con el criterio y los valores de hoy en día, no hacen sentir orgullo, aunque indicó que deben ponerse "en su justo contexto".