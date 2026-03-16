España enviará a Cuba mil kits para necesidades básicas y placas fotovoltaicas

Esta ayuda, que la AECID detalló en un comunicado, se complementará con la activación del Convenio de Emergencia que tiene con Cruz Roja Española por un valor de 160.000 euros.

Los kits serán adquiridos directamente a pequeñas cooperativas locales en Cuba para apoyar la producción local y las placas fotovoltaicas se destinarán a apoyar las necesidades energéticas de escuelas o centros de mayores, de lo que se beneficiarán unas 20.000 personas.

La situación humanitaria en Cuba se deterioró en los últimos meses por una grave crisis energética, que empeoró a raíz de la operación militar que EE.UU. lanzó en enero en Venezuela, principal proveedor de petróleo de la isla, y la amenaza de Washington de imponer aranceles adicionales a los países que suministren crudo al país caribeño.

Distintos organismos internacionales alertaron de que la escasez de combustible y energía redujo el funcionamiento de infraestructuras críticas, según el comunicado de AECID, hasta el punto de que apenas quedan 500 centros de salud operativos para emergencias.

Mientras, millones de personas tienen problemas para acceder a agua potable y saneamiento y otros 4,5 millones están en riesgo de inseguridad alimentaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas nuevas medidas de ayuda se suman a la que se anunció el mes pasado por valor de un millón de euros para apoyar la respuesta de organismos internacionales en materia de alimentación y de productos sanitarios de primera necesidad.