España exige a la ONU que medie con Israel para que cese los ataques en el Líbano

Robles informó de que este fin de semana contactó con Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de operaciones de Paz de Naciones Unidas, que se encontraba en el Líbano junto al secretario general, António Guterres, a los que exigió esa mediación. "Y sabemos que se les está trasladando", aseguró.

La ministra también transmitió a los responsables de la ONU el compromiso de España con la misión de Naciones Unidas (FINUL), en la que permanecerá hasta que se disuelva previsiblemente a finales de este año.

En esa llamada al Líbano, Robles pudo hablar con el jefe de la FINUL, el general italiano Diodato Abagnara, al que señaló la necesidad de garantizar la seguridad de la misión.

La ministra manifestó su preocupación por la situación en el país, donde los intercambios de agresiones entre Israel y el grupo chií Hizbulá "son permanentes", lo que obliga a los militares españoles a permanecer "muchas horas" en los búnkeres.

No obstante, dejó claro que ninguna de las partes tiene como objetivo a los militares de la FINUL.

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Robles mantuvo una videoconferencia con el contingente español en la FINUL, en la que el general Antonio R. Bernal explicó que los 'cascos azules' están "en medio de los cohetes de Hizbulá hacia Israel y de la contrarréplica de este país" y deben "interceptar cosas que caen".

Durante la videollamada de este lunes, el general Bernal aseguró que el personal allí destacado está bien y con mucho ánimo, a la vez que pidió que la situación vuelva a la calma para que la misión pueda seguir realizando su trabajo como hasta que se inició el conflicto de Irán el 28 de febrero.