España mantendrá en 2026 la inversión en defensa del 2 % del PIB

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, explicó este lunes cómo España ha ido incrementando progresivamente la inversión en este sector durante los últimos años, alcanzando ya un presupuesto de más de 34.000 millones de euros (39.100 millones de dólares).

En 2025, España llegó al 2 % de gasto de defensa y cumplió así los "compromisos" con sus socios y aliados de la OTAN, aseguró en la sesión Encuentro Industria de Defensa, organizado por el periódico económico Expansión.

En este sentido, anunció que el Ejecutivo, formado por una coalición de izquierdas, mantendrá ese nivel inversor en 2026. Una parte muy significativa se orienta al fortalecimiento de la base industrial nacional con el plan para la seguridad y la defensa.

En la cumbre atlántica de La Haya de junio de 2025, los países miembros se comprometieron a aumentar progresivamente el gasto de defensa hasta el 5 % de cada PIB nacional. España, sin embargo, se desmarcó y se ratificó en el 2,1 %.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, muy molesto con el Gobierno español, lo amenazó con represalias comerciales.

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Según argumentó hoy Valcarce, el hilo conductor de la política española y europea de defensa pasa por la "disuasión creíble", pues cuando los países disponen de capacidades suficientes para proteger su seguridad, se reduce el riesgo de confrontación.

"A lo largo de la historia, la disuasión creíble ha demostrado ser uno de los factores que contribuyen a evitar conflictos y a mantener el equilibrio internacional", precisó. "Nuestra apuesta es la paz y la seguridad global", subrayó.