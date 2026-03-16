España se desmarca de sus socios europeos al rechazar en la ONU los ataques a Irán

"Irán es el país de Masha Amini, no lo olvidamos, pero también es el de las niñas víctimas del bombardeo de la escuela de Minab", señaló en su intervención el embajador español ante la ONU Marcos Gómez.

El diplomático aludía así tanto a la joven cuyo asesinato por no llevar correctamente el hiyab desencadenó una ola de protestas en 2022 como al ataque que, en el actual conflicto, causó según Irán la muerte de más de 150 escolares del país.

España, aseguró, "rechaza las acciones unilaterales de Estados Unidos e Israel", aunque también condena los ataques iraníes contra los países vecinos, por lo que pide un cese de los mismos y "el regreso al derecho internacional", subrayó.

El debate de este lunes giraba en torno a un informe de la misión de investigación de la ONU para Irán que cubría hechos anteriores al inicio de la actual guerra, por lo que muchas delegaciones centraron sus intervenciones en condenar, entre otros abusos, la represión de las recientes protestas de diciembre y enero, con miles de muertos.

España se sumó a la preocupación de otros países europeos sobre esos hechos, indicando que las "ejecuciones sumarias de manifestantes son gravísimas violaciones del derecho internacional", y por otro lado condenó la represión sistemática contra las mujeres en Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La delegación de Alemania, sin citar las agresiones de Israel y Estados Unidos, señaló en su intervención que el régimen iraní debe "poner fin a sus ataques injustificados a los vecinos y a las vías de navegación", y señaló que "el pueblo de Irán debe poder determinar libremente su futuro".

Francia agregó que "una solución diplomática duradera es necesaria para poner fin a la guerra y para que Irán deje de ser una amenaza para los vecinos y toda la comunidad internacional".

Italia también se centró en las críticas a la represión de los derechos humanos en el régimen de los ayatolás, y fuera de la UE, Reino Unido aseguró que la represión de los manifestantes en meses previos fue "uno de los episodios más violentos de la historia de Irán".