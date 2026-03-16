Estudiantes cubanos presentan reclamos al ministro sin obtener respuestas concretas

El encuentro con las autoridades educativas cubanas tuvo lugar una semana después de que casi treinta estudiantes protagonizaran una protesta pacífica y discreta, -pero llamativa por inusual- en la icónica escalinata de la Universidad de La Habana.

Luego de más de dos horas de diálogo a puerta cerrada con el personal académico, entre ellos, la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, los jóvenes -según pudo constatar EFE- refirieron su descontento por la falta de respuestas.

Además, según pudo saber EFE, los jóvenes mostraron su descontento con la oficialista Federación Estudiantil Universitaria (FEU), al no considerarla del todo representativa con sus inquietudes.

Los estudiantes propusieron realizar una consulta entre los universitarios para determinar si la mayoría considera que es necesario "detener" el semestre debido a las dificultades con el suministro eléctrico, la conexión a internet y el transporte.

La crisis económica de más de seis años en el país se ha visto agravada en los últimos meses por el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha llevado al Gobierno a aplicar un plan de contingencia que ha impuesto la semipresencialidad en las universidades.

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Durante la sentada del pasado 9 de marzo, los estudiantes señalaron que la falta de corriente y conexión dificulta enormemente el aprendizaje y la entrega en tiempo y forma de trabajos. Además, entre sus quejas, dijeron sentirse relegados.

Varios jóvenes resaltaron ante el ministro que su confianza en la universidad y en la FEU se empezó a erosionar en junio de 2025, a raíz de una protesta previa por un importante incremento en las tarifas de acceso móvil a internet de la estatal empresa de telecomunicaciones, Etecsa.

Los universitarios hicieron público entonces su rechazo tras el anuncio de Etecsa y no se mostraron conformes con la solución parcial que se les ofreció solamente a ellos.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

Este mismo lunes, la isla caribeña sufrió un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio.