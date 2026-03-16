Estudio detecta contaminantes de dispositivos electrónicos en delfines de Hong Kong

El equipo, liderado por el profesor asociado Yuhe He, detectó en los animales restos de monómeros de cristal líquido (LCM, por sus siglas en inglés), compuestos sintéticos utilizados en la fabricación de pantallas de televisores, ordenadores portátiles y teléfonos móviles.

Los investigadores analizaron 63 muestras procedentes de 16 delfines blancos chinos y 26 marsopas sin aleta del Indo-Pacífico hallados entre 2007 y 2021 en distintas zonas costeras de Hong Kong.

En el 88 % de las muestras se encontraron concentraciones detectables de LCM, principalmente en el tejido adiposo, seguido de músculos y cerebros.

La detección de estos compuestos en el cerebro de los cetáceos se calificó de “alarmante” al tratarse de la primera evidencia de su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, un mecanismo que protege el sistema nervioso en animales y humanos.

Según el investigador, estas sustancias pueden alterar la replicación del ADN y causar estrés oxidativo, con posibles efectos neurológicos adversos.

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El estudio advierte de que los LCM podrían haberse filtrado al mar desde vertederos de residuos electrónicos y a través de aguas residuales.

Investigaciones previas del mismo experto identificaron concentraciones elevadas de estos compuestos en sedimentos del Puerto Victoria y en el estuario del río Perla.

Los ecologistas atribuyen la reducción del 76 % de la población local de delfines en las últimas dos décadas, con apenas unos 2.000 ejemplares en la región, al deterioro del hábitat y la contaminación.

Los científicos instaron a reforzar las políticas de control sobre residuos electrónicos, incluidos los teléfonos inteligentes, y a fomentar su reciclaje.

Desde 2018, Hong Kong ha implementado un sistema de gestión responsable de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para frenar la eliminación ilegal de sus residuos en vertederos, incluidos televisores, ordenadores y monitores. Sin embargo, los teléfonos inteligentes no están regulados actualmente.