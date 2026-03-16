Etiopía pide a sus ciudadanos un "uso responsable" del petróleo por la guerra en Irán

"Quisiera pedir a los distribuidores de combustible, gasolineras y consumidores que prioricen lo esencial y hagan un uso responsable del combustible", publicó Abiy en su cuenta de la red social X.

"Debido a la crisis en Oriente Medio, los países que compran y utilizan petróleo han tenido dificultades para abastecerse lo suficiente", subrayó el jefe del Gobierno.

Por lo tanto, agregó el primer ministro, "hasta que se resuelva el problema y se restablezca el suministro normal de petróleo, debemos usarlo con moderación y priorizar las necesidades básicas".

Esta petición se suma a las medidas tomadas por el Gobierno etíope para mitigar el impacto de la guerra en Irán, como la asignación de subsidios al combustible para garantizar su suministro, según medios locales.

El ministro de Energía de Etiopía, Ahmed Shide, confirmó el pasado miércoles que esta política responde a un intento de estabilizar los precios de la gasolina y el diésel, y que fue acompañada de compras de emergencia y de la liberación de combustible de la reserva estratégica del país africano.

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Del mismo modo, Ahmed anunció acciones legales contra aquellas personas relacionadas con el contrabando de combustible en el país.

El 28 de febrero pasado, una oleada de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán desató una respuesta iraní contra el Estado hebreo y los intereses y bases estadounidenses en la región, con especial efecto sobre las monarquías del golfo Pérsico, y causando el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.