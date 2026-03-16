Mundo
16 de marzo de 2026 - 00:01

‘F1’ se alza con el Óscar a mejor sonido frente a la española ‘Sirat’

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- El equipo de ‘F1’ se alzó este domingo con el Óscar a mejor sonido, un apartado en el que competía contra la cinta española ‘Sirat’, junto a ‘Frankenstein’, ‘One Battle After Another’, y ‘Sinners’.

Por EFE