Filme español 'Sorda' gana el Taiga de oro, principal premio de cine emergente siberiano

"Gracias a todos en nombre del equipo de 'Sorda'. Agradecemos de una forma muy señalada la sensibilidad del jurado hacia un colectivo a veces olvidado al que se necesita, ahora más que nunca, dar voz", declaró el actor malagueño Angelino Gamaza durante la premiación celebrada en la sala de conciertos Yugra-Klassik, sede principal del evento.

Precisamente Gamaza, quien agradeció la hospitalidad de Janti-Mansiisk, fue encargado de recoger el premio en nombre de la realizadora, quien no estuvo presente en la ceremonia pero mandó un mensaje de vídeo para los asistentes.

"Me hubiera gustado estar con ustedes en Siberia, celebrando todos juntos. Este filme está inspirado en la relación con mi hermana, Miriam Garlo, que es la actriz principal. Quiero dedicar este premio a todas las personas sordas de Siberia", rezaba el mensaje.

El filme, que relata la historia de una mujer sorda que afronta los temores de la maternidad en un mundo en el que no logra encajar a plenitud, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2025 y ha recaudado varios premios y nominaciones.

Entre ellos destacan el Premio Pantalla Abierta del público del 54 Festival de Cine de Alcalá de Henares en 2025, la nominación a los Premios Feroz 2026, el Premio Sant Jordi de Cinematografía Mejor ópera prima 2026, y siete nominaciones a los Premios Goya 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Espíritu del fuego, el principal festival internacional de cine emergente celebrado en Rusia, convocó a su vigésimocuarta edición a participantes de España, Argentina, Colombia y Cuba.

En el concurso principal también compitieron obras de realizadores de Italia, Portugal, Serbia, China, Irán, la India y Rusia.

Este evento, fundado en 2002 por el cineasta ruso Serguéi Soloviov -conocido por filmes icónicos de la Perestroika como la trilogía de 'Assa'-, y dirigido desde 2023 por el serbio Emir Kusturica, sumó al jurado de la presente edición al escritor y crítico español Jaime Cristian Noguera Martín.