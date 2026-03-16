Finlandia y Suecia dicen que EE.UU. no les ha pedido ayuda para abrir el estrecho de Ormuz

"No hemos recibido ninguna solicitud de ese tipo por parte de Estados Unidos y tampoco es algo que esté sobre la mesa en estos momentos. Ahora estamos centrados en el flanco norte de la OTAN", dijo Jonson en una rueda de prensa conjunta.

"En general, es importante que el transporte marítimo comercial funcione y que los suministros puedan pasar. Pero no tenemos ninguna información nueva sobre nuestra posible participación en una operación en el estrecho de Ormuz", añadió.

Jonson afirmó que en el último diálogo que mantuvo su país con Washington la administración estadounidense pidió que Suecia se centre en defender el flanco nororiental de la OTAN, debido a la amenaza rusa y la guerra de Ucrania.

El ministro de Defensa finlandés también señaló que su país no ha recibido ninguna petición oficial al respecto por parte de Estados Unidos y dijo que la analizará "con calma" si la reciben, aunque dudó de que Finlandia disponga de recursos suficientes para participar en una misión en el estrecho de Ormuz.

"Somos vecinos de Rusia y las tensiones en el mar Báltico son grandes, ahí es donde radica nuestra principal responsabilidad ahora mismo. Somos un país pequeño y nuestra Armada está muy ocupada, así que no creo que tengamos recursos de sobra", afirmó.

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Häkkänen y Jonson ofrecieron una rueda de prensa durante su visita a Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa, para supervisar las maniobras militares aliadas 'Cold Response'.

Cerca de 25.000 soldados de 14 países de la OTAN participan en estas maniobras que se desarrollan durante once días en el norte de Noruega y Finlandia y que finalizan esta semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo de que la Alianza Atlántica se enfrenta a "un futuro muy malo" si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por ese enclave estratégico para la economía mundial.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordan este lunes cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz, por el que circula el 20 % del petróleo que consume el mundo, tras el bloqueo iraní en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes.