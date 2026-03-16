Fiscalía chilena pide a EE.UU. interrogar a Maduro por crimen del exmilitar opositor Ojeda

La petición se la trasladó el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una reunión en la sede del Departamento de Justicia, en Washington.

"La fiscal Bondi nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda, no solo considerando la solicitud de declaración de Maduro, sino aportando toda la información, los antecedentes y la evidencia que vayan recopilando", aseguró Valencia.

No obstante, apuntó el fiscal chileno, la declaración "depende de la disposición a cooperar de Maduro", quien espera juicio en una cárcel de Nueva York desde que fue capturado por EE.UU. el pasado 3 de enero, acusado de supuesto narcotráfico.

"El equipo de fiscales dirigido por el fiscal Héctor Barros y las policías ya han preparado un cuestionario de preguntas que sería remitido a las autoridades de los Estados Unidos y a la fiscal Bondi, que nos manifestó la mejor disposición", agregó Valencia.

Disidente del chavismo y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.

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De 32 años, Ojeda era miembro de un grupo de militares antichavistas autodenominado "Movimiento por la Libertad y la Democracia" y fue arrestado por las autoridades venezolanas en abril de 2017 junto con otros tres militares, pero logró escapar y el Gobierno chileno le concedió asilo político en 2023.

La Fiscalía chilena sostiene que su asesinato tuvo un "móvil político" y sospecha que podría estar detrás el número dos del chavismo y ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

Hasta el momento han sido detenidos varios miembros de la facción 'Los Piratas', célula de la banda transnacional Tren de Aragua y que estuvo a cargo del crimen.

La investigación por el asesinato del exteniente venezolano provocó choques entre Chile y Venezuela, que apenas mantienen relaciones bilaterales.