Fragmentos de un misil iraní caen a pocos metros del Santo Sepulcro en Jerusalén

La fuente indicó que el impacto se produjo dentro del recinto del Patriarcado Ortodoxo Griego, desde donde mediante unas escaleras se puede acceder a la Rotonda del Santo Sepulcro; ubicación donde, según la tradición cristiana, Jesús fue sepultado y resucitado.

En fotografías compartidas por los Bomberos de Israel, se ve también un fragmento de un misil de gran envergadura incrustado en un tejado del barrio de Silwan de Jerusalén Este, sin causar heridos.

La Ciudad Vieja, localizada en el ocupado Jerusalén Este, se libró de los ataques durante la anterior guerra de los Doce Días contra Irán el pasado junio, cuando ciudades de la periferia de Tel Aviv o la sureña Beersheba sufrieron los principales daños.

En el actual conflicto, fragmentos de metralla han impactado en varios lugares cercanos a la Ciudad Vieja, como un impacto directo de la cabeza de un misil contra una carretera de acceso a Jerusalén y fragmentos contra una gradería para conciertos a una distancia de unos 700 metros.

Según datos del pasado junio, en el oeste de Jerusalén -de mayoría judía- existen 550 refugios (públicos y privados) frente a tan solo 51 en el este; zona donde reside aproximadamente el 40 % de la población palestina. Además, los 186 refugios públicos de la ciudad se encuentran en el oeste, mientras que en el este no hay ninguno, salvo los ubicados en algunas escuelas.