FundéuRAE: “Estado miembro”, grafía apropiada

Es frecuente encontrar en los medios ejemplos como los siguientes: “Argentina se constituyó en Estado Miembro de la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima”, “Cualquier amenaza a un estado miembro es una amenaza a la UE” o “Bruselas permitirá que los Estados Miembros apoyen con fondos europeos los servicios sanitarios”.

El “Diccionario panhispánico del español jurídico” recoge la construcción “Estado miembro” con el sentido de ‘Estado que forma parte de una organización internacional’. En ese caso, “Estado” lleva mayúscula inicial porque se refiere a un ‘país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios’, según el “Diccionario de la lengua española”. El término “miembro”, sin embargo, es común y se escribe con minúscula.

En cuanto al plural, el “Diccionario panhispánico de dudas” aclara que, aunque “miembro” puede permanecer invariable, se recomienda la concordancia con “Estados”: “los Estados miembros”.

Así, lo preferible en los enunciados del principio habría sido “Argentina se constituyó en Estado miembro de la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima”, “Cualquier amenaza a un Estado miembro es una amenaza a la UE” y “Bruselas permitirá que los Estados miembros apoyen con fondos europeos los servicios sanitarios”.

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