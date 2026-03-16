Gregory Bovino, polémico jefe de la patrulla fronteriza de EE.UU., anuncia que se retira

El jefe de la Patrulla Fronteriza de El Centro (California), de 55 años, se retirará del servicio federal a finales de este mes.
El anuncio se produce días después de la destitución de Kristi Noem, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de las operaciones de arrestos y deportaciones masivas, que generaron fuertes protestas en las que murieron dos ciudadanos a manos de agentes migratorios.
En 2025, Bovino fue asignado por la Casa Blanca para dirigir los operativos migratorios a gran escala en grandes ciudades, principalmente gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Mineápolis, esta última urbe en la que murieron los estadounidenses Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, ambos de 37 años.
La muerte de Pretti, a manos de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) bajo el mando de Bovino, desencadenó una ola de críticas, inclusive entre miembros del Partido Republicano, y obligó a la Casa Blanca a regresar a Bovino a su puesto en la frontera entre California y México en enero pasado.
Sin presentar pruebas, Bovino se apresuró a decir que Pretti tenía la intención de "masacrar" a los agentes federales porque estaba armado. Pero los videos de testigos mostraron que el estadounidense no intento sacar el arma que cargaba con permiso, y que otro oficial había retirado el arma de su cintura.
Los dos agentes de CBP que dispararon contra el estadounidense fueron suspendidos mientras se realiza una investigación.
Fuentes cercanas a Bovino confirmaron a CBS que el oficial se retira tras una carrera de décadas.
Un oficial retirado de CBP, que no quiso identificarse, dijo a EFE que Bovino ha sido fiel a sus convicciones y su sintonía con Trump para impulsar los operativos migratorios que crearon protestas por la agresividad porque "ya estaba por retirarse".