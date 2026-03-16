Hasta un 62 % de Cuba quedará este lunes a la vez en apagón por la crisis energética

La isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario "pico" de esta jornada una capacidad de generación de 1.220 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.930 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.960 MW.

Desde que Cuba comenzó a difundir regularmente estadísticas energéticas en 2022, la mayor tasa de déficit se registró el 7 de marzo, cuando un 68 % de la isla quedó sin servicio eléctrico de manera simultánea.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

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Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".