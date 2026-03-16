Hija de exministro de Chávez denuncia "grave" condición de salud de su hermano detenido

Detalló que su hermano tiene una "hernia umbilical e inguinal, ligamentos rotos en sus rodillas y en su hombro izquierdo", y aseguró que una junta médica del Estado determinó hace más de cuatro años que debía ser operado "con urgencia", pero hasta hoy "no ha recibido atención médica especializada", según un video publicado en X por su hermana y también activista Andreína Baduel.

Margaret Baduel afirmó que su hermano -quien lleva 5 años y 10 meses preso y es acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria- "ha perdido mucho peso" y duerme en "una cama de cemento con una letrina al lado y ni siquiera le permiten una almohada" en el penal conocido como El Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

Por tanto alertó a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional sobre la salud de Josnars Baduel, para quien pidió la libertad así como para todos los presos políticos en Venezuela, que son 508 según la ONG Foro Penal.

El Gobierno niega que haya personas detenidas por estos motivos, sino que asegura cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones así como partidos políticos.